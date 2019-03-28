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Украинский фильм "Давай танцуй" против Marvel: интересные подробности

Украинский танцевальный екшен показал себя хорошо в прокате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
"Давай танцуй" "порвал" украинский прокат" Фото: пресс-служба
"Давай танцуй" "порвал" украинский прокат"
Фото: пресс-служба

Первый украинский танцевальный экшен "Давай танцуй" вышел в прокат на прошлой недели, но уже показал себя довольно неплохо. За первый уикенд фильм собрал бокс офис в 3,3 млн гривен. Хотя бороться приходится за удобные сеансы в кино для зрителя, ведь соперником в данном бою стал сам Marvel.

"Давай танцуй!"
"Давай танцуй!"
Фото: YouTube

Фильм не оставил украинский рынок равнодушным, собрав абсолютно разные отзывы кинокритиков, которые разделились на два лагеря, те, кто позитивно и открыто поддержал выход картины и те, кто откровенно раскритиковал ее. Зритель же оценил фильм заполненными залами и восхищенными комментариями после просмотра, что, как оказалось, в Украине могут снимать качественное кино.

"Мне как продюсеру сейчас приходится отстаивать интерес зрителя, ведь расписание сеансов фильма в кинотеатрах, оставляют желать лучшего. Сейчас перед кинотеатрами стоит выбор, кому же отдать предпочтение в удобных сеансах Marvel или же "Давай танцуй". И, конечно же, чаще всего выбор приходится в пользу первого. Что достаточно прямо показывает отношение к собственному производителю. По сути, приходит понимание того, что нужно еще много пройти и много показать, чтобы украинское кино отечественные дистрибьюторы смело могли поддерживать. Правда, есть те, кто поверил, поддержал и не пожалел. Но не смотря на все эти факторы, я счастлив, ведь зритель доволен картиной, доволен качеством и это самое важное для всей нашей команды", – комментирует ситуацию на рынке кино продюсер фильма Сергей Розвадовский.

Прокомментировал также выход картины и актер, исполнивший главную роль.

"Если честно, я ожидал хорошей реакции, но о такой реакции и не мечтал! Мне каждый день приходит около сотни сообщений, люди пишут о том, что фильм их очень вдохновил и это лучшее, что они видели. Особенно никто не ожидал такого от украинского производства и это очень радует меня и всю команду" – рассказывает главный герой фильма Денис Реконвальд.

Напомним, допремьерный показ фильма посетили такие звезды, как: Руслан Сенечкин, Анатолий Анатолич, Женя Кот, группа СКАЙ, YUKO, Анна Добрыднева, Никита Ломакин, актеры сериала "Школа" – Лиза Василенко, Богдан Осадчук, группа DETKI, герои сериалити "Киев днем и ночью", участники проектов "Модель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" и много других популярных гостей. Ранее режиссер фильма "Давай танцуй" Александр Березань поделился секретами создания качественного украинского кино.

Смотрите видео о новом танцевальном экшене "Давай танцуй":

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кино фильм marvel Давай танцуй
Источник: Сегодня
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