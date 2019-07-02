Украинская картина "Домой" признана лучшим фильмом на кинофестивале в Бухаресте

Режиссером картины стал Нариман Алиев

Фильм "Домой" Фото: YouTube

Украинский фильм "Домой" (EVGE) режиссера Наримана Алиева, который показали на Каннском кинофестивале в 2019 году, получил награду "Лучший фильм" Международного кинофестиваля в Бухаресте. Полнометражный дебют крымскотатарского режиссера с Ахтемом Сеитаблаевым в главной роли получил награду и денежную премию в размере 4 тысяч евро.

Смотрите видео о том, как Ахтем Сеитаблаев рассказал о творческих планах и семейных делах:

"Я уверен, что это лишь начало успешной фестивальной жизни этой картины! Как и ожидалось, после премьеры в Каннах, на других фестивалях к EVGE приковано внимание", - поздравил команду фильма глава Держкино Филипп Ильенко.

Фильм "Домой" рассказывает историю крымского татарина, который вместе с младшим сыном отправляются в печальное путешествие. Он везет тело старшего сына из Киева в Крым, чтобы похоронить его дома, на родной земле.

Напомним, что украинская премьера фильма "Домой" состоится на Одесском международном кинофестивале в рамках Международной конкурсной программы. ОМКФ уже объявил список всех фильмов-участников кинофестиваля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram