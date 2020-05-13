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Украинский фильм "Гарет Джонс" вошел в список 30 лучших фильмов-2020 по версии The Guardian

"Гарет Джонс" занял десятое место

Дарина Алексеева
Сегодня, 19:18

Британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов 2020 года. В него вошли 30 кинолент, среди которых – фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании "Гарет Джонс" ("Цена правды"), который был номинирован на главную награду 69-го Берлинского международного кинофестиваля.

В рейтинг также вошли скандальный фильм "ДАУ. Наташа" и оскароносные фильмы "1917" и "Паразиты".

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Гарет Джонс

Фильм "Цена правды" рассказывает историю молодого репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-1933 годов его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, Гарет Джонс пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступлениях сталинского режима, но мир его игнорирует. Фильм снят Украиной совместно с Польшей и Великобританией.

В рейтинг лучших фильмов также вошли:

  • "Паразиты"
  • "Темные воды"
  • "Портрет девушки в огне"
  • "Подлинная история банды Келли"
  • "Бабочка-белянка"
  • "Виталина Варела"
  • "Идеальный кандидат"
  • "Домены"
  • "А потом мы танцевали"
  • "Бакурау"
  • "Мисс Плохое Поведение"
  • "Правда"
  • "Вивариум"
  • "Та, которой не было"
  • "Папа, сдохни"
  • "История Beastie Boys"
  • "Цирк Книги"
  • "Моффи" (Moffie)
  • "ДАУ. Наташа"
  • "Ассистентка"

В начале года эксперты профильного издания Empire назвали 100 лучших фильмов 21-го века.

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The Guardian лучшие фильмы Гарет Джонс Цена правды
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