Украинский фильм "Гарет Джонс" вошел в список 30 лучших фильмов-2020 по версии The Guardian

"Гарет Джонс" занял десятое место

Британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов 2020 года. В него вошли 30 кинолент, среди которых – фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании "Гарет Джонс" ("Цена правды"), который был номинирован на главную награду 69-го Берлинского международного кинофестиваля.

В рейтинг также вошли скандальный фильм "ДАУ. Наташа" и оскароносные фильмы "1917" и "Паразиты".

1917

Фильм "1917" Сэма Мендеса основан на реальных событиях и повествует о двух молодых солдатах, которые получают особо важное задание от командования. На его выполнение у них есть около восьми часов, и за это время им необходимо попасть в тыл врага, чтобы спасти 1600 жизней.

Неограненные драгоценности

Триллер с Адамом Сэндлером в главной роли рассказывает о ювелире и азартном игроке Говарде – он должен вернуть дорогой драгоценный камень, который купил, чтобы расплатиться с долгами.

Будь естественным: Нерассказанная история Алис Ги-Блаше

Документальный фильм рассказывает о первой в истории кино женщине-режиссере по имени Алис Ги-Блаше, которая сняла фильм в 1896 году. Фильм был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале.

Волны

Сюжет музыкальной драмы рассказывает об афроамериканской семье, живущей в пригороде. После потери жены глава семейства продолжает жизнь со своей новой избранницей, в то время как его дети проходят через непростой период взросления.

Дитя погоды

Аниме режиссера Макото Синкай рассказывает увлекательную историю любви юного беглеца из Токио, который влюбляется в "солнечную" девушку, способную управлять погодой.

История Дэвида Копперфилда

Сюжет драмеди основан на одноименном романе Чарльза Диккенса и рассказывает историю Дэвида Копперфилда, который сбегает от тяжелой жизни и находит свою богатую тетю Бетси Тротвуд, чтобы преуспеть в стремлении быть писателем и джентльменом.

Прекрасный день по соседству

Биографическая драма рассказывает историю дружбы циничного журналиста Тома и телеведущего Фреда Роджерса. Том соглашается написать о Фреде статью, но настроен скептически. Тем временем харизматичность и добродушие Фреда меняют отношение журналиста.

Кстати о деревьях

Документальный фильм суданского режиссера рассказывает о четырех пожилых суданских кинематографистах, которые борются за то, чтобы возродить старый кинотеатр и привлечь внимание общественности к истории суданского кино.

Маяк

Хоррор с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо рассказывает о двух смотрителях маяка, которым предстоит провести четыре непростые недели в изоляции от людей на отдаленном острове у побережья Новой Англии.

Гарет Джонс

Фильм "Цена правды" рассказывает историю молодого репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-1933 годов его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, Гарет Джонс пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступлениях сталинского режима, но мир его игнорирует. Фильм снят Украиной совместно с Польшей и Великобританией.

В рейтинг лучших фильмов также вошли:

"Паразиты"

"Темные воды"

"Портрет девушки в огне"

"Подлинная история банды Келли"

"Бабочка-белянка"

"Виталина Варела"

"Идеальный кандидат"

"Домены"

"А потом мы танцевали"

"Бакурау"

"Мисс Плохое Поведение"

"Правда"

"Вивариум"

"Та, которой не было"

"Папа, сдохни"

"История Beastie Boys"

"Цирк Книги"

"Моффи" (Moffie)

"ДАУ. Наташа"

"Ассистентка"

В начале года эксперты профильного издания Empire назвали 100 лучших фильмов 21-го века.

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