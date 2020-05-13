Украинский фильм "Гарет Джонс" вошел в список 30 лучших фильмов-2020 по версии The Guardian
"Гарет Джонс" занял десятое место
Британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов 2020 года. В него вошли 30 кинолент, среди которых – фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании "Гарет Джонс" ("Цена правды"), который был номинирован на главную награду 69-го Берлинского международного кинофестиваля.
В рейтинг также вошли скандальный фильм "ДАУ. Наташа" и оскароносные фильмы "1917" и "Паразиты".
1917
Фильм "1917" Сэма Мендеса основан на реальных событиях и повествует о двух молодых солдатах, которые получают особо важное задание от командования. На его выполнение у них есть около восьми часов, и за это время им необходимо попасть в тыл врага, чтобы спасти 1600 жизней.
Неограненные драгоценности
Триллер с Адамом Сэндлером в главной роли рассказывает о ювелире и азартном игроке Говарде – он должен вернуть дорогой драгоценный камень, который купил, чтобы расплатиться с долгами.
Будь естественным: Нерассказанная история Алис Ги-Блаше
Документальный фильм рассказывает о первой в истории кино женщине-режиссере по имени Алис Ги-Блаше, которая сняла фильм в 1896 году. Фильм был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале.
Волны
Сюжет музыкальной драмы рассказывает об афроамериканской семье, живущей в пригороде. После потери жены глава семейства продолжает жизнь со своей новой избранницей, в то время как его дети проходят через непростой период взросления.
Дитя погоды
Аниме режиссера Макото Синкай рассказывает увлекательную историю любви юного беглеца из Токио, который влюбляется в "солнечную" девушку, способную управлять погодой.
История Дэвида Копперфилда
Сюжет драмеди основан на одноименном романе Чарльза Диккенса и рассказывает историю Дэвида Копперфилда, который сбегает от тяжелой жизни и находит свою богатую тетю Бетси Тротвуд, чтобы преуспеть в стремлении быть писателем и джентльменом.
Прекрасный день по соседству
Биографическая драма рассказывает историю дружбы циничного журналиста Тома и телеведущего Фреда Роджерса. Том соглашается написать о Фреде статью, но настроен скептически. Тем временем харизматичность и добродушие Фреда меняют отношение журналиста.
Кстати о деревьях
Документальный фильм суданского режиссера рассказывает о четырех пожилых суданских кинематографистах, которые борются за то, чтобы возродить старый кинотеатр и привлечь внимание общественности к истории суданского кино.
Маяк
Хоррор с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо рассказывает о двух смотрителях маяка, которым предстоит провести четыре непростые недели в изоляции от людей на отдаленном острове у побережья Новой Англии.
Гарет Джонс
Фильм "Цена правды" рассказывает историю молодого репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-1933 годов его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, Гарет Джонс пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступлениях сталинского режима, но мир его игнорирует. Фильм снят Украиной совместно с Польшей и Великобританией.
В рейтинг лучших фильмов также вошли:
- "Паразиты"
- "Темные воды"
- "Портрет девушки в огне"
- "Подлинная история банды Келли"
- "Бабочка-белянка"
- "Виталина Варела"
- "Идеальный кандидат"
- "Домены"
- "А потом мы танцевали"
- "Бакурау"
- "Мисс Плохое Поведение"
- "Правда"
- "Вивариум"
- "Та, которой не было"
- "Папа, сдохни"
- "История Beastie Boys"
- "Цирк Книги"
- "Моффи" (Moffie)
- "ДАУ. Наташа"
- "Ассистентка"
В начале года эксперты профильного издания Empire назвали 100 лучших фильмов 21-го века.
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