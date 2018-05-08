Украинский фильм "Межа" открывал кинофестиваль в Тбилиси

Фильм получил четыре награды на двух европейских фестивалях, две награды из которых – за лучший фильм года

Фильм "Межа". Постер

В Грузии 26 апреля украинско-словацкая драма "Межа" открывала ежегодный кинофестиваль "Украина в фокусе". В Тбилиси в большом зале кинотеатра "Амирани" фильм посмотрело множество людей, среди которых известные актеры кино и театра, писатели, режиссеры, сценаристы, кинокритики.

Фильм пришли посмотреть популярный певец Анри Джохадзе, солисты Национального балета "Сухишвили".

"Грузинская и украинская культура имеют много общего. Мы можем с уверенностью говорить о родстве наших взглядов, особенно на семейные ценности и традиции, на которых также сделан акцент в фильме", – отметил украинский продюсер фильма Андрей Ермак.

Во время показа "Межи" в Тбилиси и через несколько дней после завершения фестиваля фильм получил четыре награды на двух европейских фестивалях, две награды из которых – за лучший фильм года.

Напомним, в Чехии на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах украинско-словацкий фильм Петра Бебьяка "Межа", продюсеров Андрея Ермака и Ванды Адамик Грыцовой, представленный в основном конкурсе, был награжден "Хрустальным глобусом" за лучшую режиссерскую работу.