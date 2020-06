Украинский фильм о войне на Донбассе выиграл премию Peabody Awards

Кинолента победила в номинации "Лучший документальный фильм"

Украинские художественные и документальные фильмы в последние годы все больше привлекают внимание мирового киносообщества. Совсем недавно украинский фильм "Гарет Джонс" вошел в список 30 лучших фильмов года по версии The Guardian. А несколько дней назад документальная кинокартина "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of dogs) была отмечена экспертами и получила награду Peabody Awards.

Фильм "Отдаленный лай собак" стал лауреатом премии в номинации "Лучший документальный фильм". Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Peabody Awards.

Фильм "Отдаленный лай собак" Фото: Imdb.com

Peabody Awards – это премия имени Джорджа Пибоди, которой награждают за вклад в развитие массмедиа с 1941 года. Победителей определяют эксперты Колледжа журналистики и массовых коммуникации в Соединенных Штатах.

Главный герой фильма "Отдаленный лай собак" – 10-летний Олег, живущий со своей бабушкой на Донбассе. После начала войны они не хотят покидать родное село и дом. Эта документальная лента показывает, как мальчик учится выживать в условиях военных действий. "Отдаленный лай собак" режиссера Симона Леренга Вильмонта никого не оставляет равнодушным.

Кроме награды Peabody Awards, фильм выиграл призы более чем на 25 международных кинофестивалях в США, Испании, Греции, Швеции, Нидерландах. Также эта документальная лента была в шорт-листе премии "Оскар".

Смотрите трейлер документального фильма "Отдаленный лай собак":

