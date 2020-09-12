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Украинский фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля

Вчера, 22:52

Драматический фильм о войне на Донбассе попал в конкурсную программу "Неделя критики"

Драматический фильм о войне на Донбассе "Плохие дороги" сценариста и режиссера Наталии Ворожбит получил награду 77-го Венецианского кинофестиваля. Картину признали лучшей в категории "Самый инновационный фильм".

Украинскую киноленту показали зрителям фестиваля в Венеции в рамках Международной недели кинокритики.

Фильм "Плохие дороги" рассказывает о жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Истории, показанные в картине, сняты по мотивам реальных событий, происходивших на Востоке Украины.

Кадр из фильма "Плохие дороги"
Кадр из фильма "Плохие дороги"
Фото: Скриншот из видео

Дата премьеры фильма "Плохие дороги" в Украине пока неизвестна. Ожидается, что в широкий прокат кино выйдет осенью 2020 года.

Напомним, что в воскресенье, 12 сентября, состоялась торжественная церемония закрытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Этой ночью были объявлены лауреаты фестиваля, а также обладатель главной премии – "Золотого льва".

Украинская лента "Атлантида" произвела фурор на Венецианском кинофестивале в прошлом году – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что кинолента "Плохие дороги" попала в 5 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2020-2021 годах.

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