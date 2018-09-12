Украинский фильм поедет на крупнейший фестиваль комедийного кино в Европе

В украинский прокат картина выйдет уже 27 сентября

Кадр из фильма "Благородные бродяги"

Фильм "Благородные бродяги", трейлер которого стал хитом сети, отобран для участия в официальной программе фестиваля Comedy Cluj International Film Festival 2018.

Действие фильма Александра Березаня разворачивается во Львове в 1938-1939 годах. Главные герои – Мирек и Бодя – вынуждены стать опекунами девушки Хрысти, которая осталась сиротой. После этого героев начинают преследовать представители НКВД и нацисты. Неожиданно для себя они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты.

Отметим, что этот киносмотр считается самым большим форумом комедийного кино в Европе, на котором в течение 10 дней можно увидеть более сотни картин. Фестиваль состоится уже в девятый раз, и случится это с 12 по 21 октября в городе Клуж-Напока (исторический регион Трансильвании).

В украинский прокат картина выйдет уже 27 сентября.

Напомним, в сети есть еще один трейлер комедийной картины.