Украинский режиссер Александр Богданенко рассказал, почему актеры – не главное в сериале

Режиссера рассказал о процессе съемок сериала "Швидка", подборе актеров и смешных моментах

Режиссер"Швидкої" Александр Богданенко Фото: пресс-служба НЛО TV

На канале НЛО TV 18 марта вышел первый украинский комедийный сериал о парамедиках – "Швидка". В центре сюжета – две бригады скорой помощи, которые не только спасают жизни, но и соревнуются между собой, любятся, ссорятся и живут своей работой. Режиссер "Швидкої" Александр Богданенко рассказал о процессе съемок сериала, подборе актеров, смешных моментах на площадке и своем отношении к классической актерской школе.

- Александр, "Швидка" – это первый украинский сериал о парамедиках. Какие еще новшества вы можете приписать этому сериалу?

- В современном мире очень сложно придумать что-то совершенно новое, поэтому у нас была задача – сделать наш продукт оригинальным. Мы постарались рассказать историю человеческих отношений с юмором и неожиданными сюжетными поворотами. Подчеркиваю, главное здесь – это отношения и яркие образы, а медицина просто дополнение и дополнительный "двигатель".

Что касается новшеств, то жанр сериала – это не классический ситком. Это скорее драмеди. Сериал о парамедиках предполагает наличие трагических историй, поэтому у нас получился многослойный жанровый пирог, где зритель будет смеяться сквозь слезы. Знаете, я всегда обращал внимание на то, сколько "скорых" ездит по городу, сам тоже не избежал общения с парамедиками и понимал, что это огромная часть нашей жизни – удивительно, что в Украине мало кто задумывался о съемках сериала именно о парамедиках.

Александр Богданенко и команда "Швидкої" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Чем вам запомнились эти съемки?

- Тем, что практически не уставал во время съемок. Я так и не понял причину – ведь мы работали очень много. Проект "Швидка" намного сложнее, чем мои предыдущие работы с каналом НЛО TV – "Дефективы" и "СуперКопы". Возможно, так все вышло потому, что я получал массу удовольствия от общения с талантливыми ребятами на площадке. Сразу хочется поблагодарить канал и его директора Ивана Букреева за доверие.

- Какая сцена была самой сложной или смешной?

- Сложности возникали только с техническими моментами, с точки зрения актерской игры – никаких проблем не было. Ребята очень старались. Холодно во время съемок тоже не было – мы успели все отснять до наступления зимы. Просто вспоминаю иногда съемки "Дефективов"… у нас были момент, когда артист примерз к скамейке. В общем 18-ть часов на морозе, под открытым небом – это не просто.

- Сколько длились съемки и как проходил кастинг актеров?

- Два месяца. При этом мы параллельно дописывали сценарий. Первый этап кастинга проводился следующим образом – просили прислать видеопробы, снятые на телефон. Мы отсмотрели колоссальное количество актеров со всей Украины для того, чтобы отобрать тех, кто нам нужен. Главную героиню сериала – Риту Скороход (Анастасию Иванюк) мы вообще нашли в самый последний момент. Тогда мы уже смотрели всех по второму кругу. На втором этапе отбора мы делали пробы с режиссером. Весь процесс кастинга занял у нас тоже два месяца.

- Когда прописывался сценарий сериала "Швидка", вы ориентировались на какие-то популярные медицинские сериалы?

На съемках сериала "Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Мы не брали какой-то один сериал за основу. Тем более, у нас уже есть опыт разработки сериалов с нуля. В случае со "Швидкой" мы придумали "канву" – две бригады парамедиков, которые конкурируют между собой. Также использовали классическое комедийное построение, когда есть 6-7 главных героев. Ориентируемся, естественно, на американскую сериальную индустрию. Им можно доверятьJ Мы строим юмор на ярких персонажах с интересным бэкграундом. Еще мы отталкивались от классических героев, поэтому, если разобрать наших героев, то там можно найти классических героев –Панталоне, Арлекино, Пьеро и других персонажей, которые есть в Комедии дель арте (вид итальянского народного театра, спектакли которого создавались методом импровизации, – журн.).

Мы сделали сериал, в котором связали больницу и парамедиков, чего никто не делал раньше. Здесь будет не только классическая медицина, но и интересные истории с детективным сюжетом. Даже будет небольшая пародия на сериал "Доктор Хаус".

- Были ли какие-то смешные моменты во время съемок сериала?

- Случай, который меня больше всего насмешил: по сюжету к одному из главных героев – Артему (играет Назарий Кошарский) приставала девушка. Для того, чтобы как-то ее оттолкнуть, он попытался подстроить измену. Девушки в сериале отказались ему в этом помогать, поэтому на помощь вызвался только его друг по бригаде – Гена (Ярослав Герус). Персонаж Ярослава надел женские чулки, и они вместе с Назарием под одеялом изображали секс. Ярослав Герус – это очень жесткий троещинский парень. На Назара, который вылез из-под одеяла, было страшно смотреть. Я спросил у него после отснятой сцены: "Что с лицом?". Назар ответил: "Найстрашніше було дивитись йому в цей час в очі" (смеется).

Вообще, когда актер берет в руки шприц – это уже смешно (улыбается). Прекардиальные удары, запуск сердца ударом кулака – все это предварительно отсматривалось, чтобы понимать, как это делать правильно, и чтобы это не выглядело в кадре глупо. Самый важный критерий тут – чтобы все, показанное на экране, было талантливо и смешно. Юмор сейчас развивается и становится все более смелым, поэтому нам важно было соблюсти какую-то грань. Порой нас заносит, но я пытаюсь держать себя в руках.

На съемках сериала "Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Еще было очень много геройских поступков со стороны актеров, потому что некоторые вещи им непросто давались – это сцены с разрезами и вскрытием. Когда мы снимали такие сцены, то вспоминали химию – к примеру, что при контакте с чем вызывает "правдоподобный" красный цвет. Автору для того, чтобы выписать историю с постановкой диагноза для одной серии нужно потратить около 8 часов только на вычитку медицинских энциклопедий и сайтов. Довольно часто приходилось обращаться за консультацией к профессиональным медикам.

- Как относитесь к импровизации на площадке?

- Любая импровизация должна быть подготовлена. Если актер не вычитал сценарий и не знает, о чем эта история, то никакой импровизации не получится. Говоря о подготовке, я имею в виду внутреннюю готовность к этому. Например, Андрей Бурым в "СуперКопах" далеко не всегда мог управлять своим персонажем – Георгием Мамиашвили. Это же касается и персонажа Феликса Аброскина в "Дефективах" – это были просто "брызги шампанского". И Андрей, и Феликс так вживались, что из них импровизация сама лилась. В таких случаях происходит чудо – персонаж ситуативно пишет новую историю, хотя все равно остается в рамках "скелета" сценария. Если же на площадке артист попросту начинает добавлять слова от себя и валять дурака – я могу быть очень жестким режиссером.

- Вы на съемочной площадке больше друг или строгий учитель для актеров?

- Бывает по-разному. Но я люблю своих актеров и не могу с этим ничего сделать. Порой я к ним отношусь как к детям (улыбается). Я даже когда их ругаю, то это все равно в рамках моего хорошего отношения к ним. Мне и нравится моя работа (улыбается).

- Можете назвать причины, почему зрителю стоит смотреть сериал "Швидка"?

- Для того, чтобы что-то получилось, важно, чтобы сошлись все звезды. "Швидка" на сегодняшний день – это лучшее, что сделала команда 17 Production (Андрей Бурым, Слава Дергачев), поэтому я так ценю эту работу. В этом сериале все на своих местах. Помимо хорошей команды, здесь очень сильный сценарий. Я абсолютно уверен, что в сериале самое главное – это сценарий. Только после этого кастинг и на третьем месте – режиссер. Хотя, не будь здесь хоть одного элемента, ничего не получится (улыбается).

Еще у нас отличные актеры, неплохой талантливый режиссер, очень сильная административная группа, которая все это организовала, и хороший оператор. Вся творческая группа очень хотела качественно сделать продукт – это очень важно.

- Если актер очень талантливый, но при этом очень конфликтный на площадке – с ним лучше попрощаться?

- Исходя из моей практики, даже в этой ситуации можно договориться. Просто используется тактика "техники террора и пряника" – это позволяет найти подход к любому человеку. Конечно, в такой ситуации кто-то должен занять позицию злого, а кто-то – очень злого полицейского. А я добрый (улыбается).

Во многом от меня, как от режиссера, зависит, какая атмосфера будет на площадке. Мне нужно, чтобы людям было комфортно друг с другом работать. Умение организовать людей и сделать так, чтобы они друг друга уважали на площадке – это тоже моя задача. Для меня очень важны не только профессиональные, но и человеческие качества при подборе актеров. Поэтому люди, с которыми мы работаем – реально замечательные. Если человек "нехороший" – для нас это знак, что мы не сработаемся и нужно найти человека порядочного. Ведь актер – это профессия специфическая, которая накладывает определенный отпечаток на поведение, и этому есть объяснение. Актеру часто приходится быть другим человеком, "надевать" его на себя, он очень зависим от других людей и это одна из тех причин, почему я ушел из этой профессии – мне не нравилось быть зависимым.

- Второй сезон сериала "Швидка" будет?

- Да, сейчас мы заканчиваем писать сценарий второго сезона. Съемки второго сезона начнутся в апреле – он точно будет интересным и очень тщательно проработанным.

- Ваша семья смотрела первые серии сериала?

- Они мои фанаты! (смеется). Я и сам на днях посмотрел первые серии с большим удовольствием как зритель. Потому что, когда ты работаешь над сериалом как режиссер, ты все равно ищешь там какие-то недостатки. Скажу честно: получил массу удовольствия от просмотра (улыбается).

Еще мы отслеживаем отзывы в соцсетях, и пока что они нас радуют.

- Но есть и сравнительно негативные. К примеру, не всем по душе "травля" Риты Скроход (играет Анастасия Иванюк)…

- Такому поведению будет объяснение в сериале, и Рита будет еще расти. Это персонаж с таким характером, что она сумеет за себя постоять. Ее героиня – очень неоднозначная, с серьезным стержнем. И когда Шульга в сериале на нее давит – это возможность ее подстегнуть, чтобы она двигалась вперед. Он как давит на нее, так и поддерживает в тяжелых ситуациях. Например, когда на ее глазах умирает человек, он находит слова, чтобы ее поддержать.

- Не хотите во втором сезоне привлечь звезду к съемкам?

- Привлечем – это будет Валерий Харчишин. Он у нас споет и "заболеет" в сериале. А мы его спасем (улыбается).

- Вы не планируете снимать своего сына в "Швидкій", как делали это в "СуперКопах"?

- Мой старший сын уже снялся в первом сезоне сериала (улыбается). Он планирует и в дальнейшем заниматься актерским мастерством. Не знаю, будет ли необходимость в получении актерского образования для него, потому что я не вижу смысла в обучении на протяжении пяти лет актерскому ремеслу. Думаю, будем учиться на практике, ведь актерами становятся не в театральных институтах.

- То есть, вы считаете, что актёру не обязательно получать "классическое образование"?

- Артистами становятся на практике – играя в театре и снимаясь в кино. Хотя я сам учился в театральном институте, и у меня на то время были одни из лучших педагогов. Еще много зависит от самого актера, его желания и таланта.

Например, главный герой в "Швидкій" – Гена Василенко – в 26 лет уже сыграл Гамлета в серьезном театре. Когда он пришел на пробы, я понял, что это будущая звезда. И вообще не удивился, когда он перечислил роли, которые уже успел сыграть в театре. Ему очень непросто далась роль Шульги, он действительно очень переживал. Чтобы образ сложился, нам пришлось постараться.

На съемках сериала "Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- А режиссеру стоит получать профильное образование в Украине?

- В моем случае я учился на режиссера драмы, но также много учился по ходу. Театром я никогда не хотел заниматься, хотя у меня получалось. Когда я закончил институт, то проработал в театре несколько лет. Мои педагоги посоветовали мне пробовать заниматься режиссурой. Профессия режиссера – это умение рассказать историю. Если у тебя получается сделать это, используя те инструменты, которые у тебя есть (сценарий, актерский состав), значит, ты хороший режиссер.

- А как не сомневаться и быть достаточно уверенным в том, что вы делаете?

- Сомнение – стимул познания. Если я перестаю сомневаться, то мне кажется, что что-то пошло не так. Пробовать разные подходы во время съемок – это необходимо, такой процесс. В актерской профессии есть четкое ремесло, но в нем нет четкой технологии, как нужно делать правильно. Самое важное для меня – уметь просто и внятно рассказать историю. Ведь чем сложнее человек говорит, тем сложнее понять, что именно он хотел сказать.

Напомним, что сериал "Швидка" нужно смотреть по будням в 20:00 на НЛО TV.

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