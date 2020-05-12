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Украинский режиссер снял блокбастер в собственной квартире – трейлер

Главный герой говорит голосом Брэда Питта

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:07

Украинский режиссер Василий Москаленко снял супергеройский фильм "APPLE-MAN" в условиях карантина, не выходя из комнаты. Этот проект – креативный выход из сложившейся ситуации во время пандемии COVID-19, когда из-за карантина отменили все киносъемки.

"Многие мои знакомые в области кино, как в Украине, так и в Голливуде, из-за карантина потеряли всякую надежду на творческую самореализацию, – отмечает Василий Москаленко. – Проект APPLE-MAN – это попытка вдохновить коллег оставаться креативными даже в такие тяжелые времена. Пример, как можно снимать кино, не нарушая правил карантина".

Постер к фильму "APPLE-MAN"
Постер к фильму "APPLE-MAN"
Фото: пресс-служба

Режиссер сам сыграл всех персонажей фильма (всего их 12 героев). Кроме Москаленко, на съемочной площадке находилась только один человек – оператор-постановщик Владимир Кратинов. Он собственноручно выставлял свет, контролировал фокус и работал со спецоборудованием.

Сюжет ленты – комедийная аллюзия на фильмы MARVEL. Главный герой – Человек-Яблоко, или Apple-Man – появился в результате секретного эксперимента ЦРУ по созданию суперсолдат. Apple-Man противостоит суперзлодею, который стремится уничтожить Вселенную.

Фильм снят на английском языке. В украинском дубляже Человек-Яблоко говорит голосом Брэда Питта. Супергероя озвучил Андрей Твердак, официальный голос голливудского актера в украинском прокате.

Съемки проходили в комнате площадью 15 квадратных метров. "Пришлось перевернуть кровать, чтобы расчистить "съемочную площадку", – рассказал режиссер.

Василий Москаленко – режиссер фильма "Синтетическая Любовь", который получил около двадцати наград в США, Канаде и Великобритании. В 2019 году Василий снял хоррор BED AND BREAKFAST, в котором главную роль сыграла известная телеведущая, актриса, модель, ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук.

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На данный момент режиссер работает над фильмом THE FALLOUT, дистрибуцией которого занимается FILM.UA Distribution. Проект был представлен в рамках Европейского кинорынка (European Film Market) международного кинофестиваля Berlinale 2020, из-за карантина съемки перенесены на осень, главные роли сыграют американские актеры.

Ранее стало известно, что Том Круз и Илон Маск планируют снять первый в истории фильм в космосе.

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