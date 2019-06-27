Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинский режиссер снял яркий клип для экс-участницы группы "Серебро": эксклюзивные кадры

Это финальный клип трилогии на песню с альбома TEMNIKOVA 4

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Съемки клипа Елены Темниковой
Съемки клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба

Экс-участница группы "Серебро" Елена Темникова, которая кардинально сменила имидж, представила финальный клип трилогии на песню с альбома TEMNIKOVA 4 – "Говорила".  Заключительная глава трилогии показывает, что отношения зашли в тупик.

Зарубежные режиссеры едут снимать в Украину – смотрите видео:

Герои находятся под одной крышей словно в клетке. Замкнутое пространство, из которого каждому хочется сбежать несмотря на страх, подчеркивает неизбежность принятия решения. Очевидно, что оба желают освободиться, хотя впереди пугающая неизвестность.

"Конец отношений – это всегда сгусток флешбеков. Перед глазами мелькают картинки самых ярких моментов: приятных и болезненных. Ты вспоминаешь все, что чувствовал на каждом этапе. И часто нас затягивает зона комфорта, привычка, когда важно отпустить" – прокомментировала Елена Темникова.

Читайте также
"У меня аутоиммунное": Елена Темникова рассказала о своей болезни

Детали в финале трилогии собирают всю историю как пазл: цветение, жизнь, только зажженное благовоние сменяются на пепел, увядший цветок, допитую чашку кофе, заброшенный бассейн.

Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
Съемки нового клипа Елены Темниковой
Фото: пресс-служба
1/11

"Когда героиня забирает ключ и уходит, дверь закрывается – это закономерная точка во всем повествовании. Но солнечный зайчик прерывает нависшее минорное отчаяние. Свет становится символом того, что родится новое и снова будет развитие" – рассказал режиссер трилогии видеоклипов Леонид Колосовский.

Съемки клипов проходили в португальском замке XVIII века и на берегу Атлантического океана.

Напомним, ранее Елена Темникова и рэпер ST сняли клип на саундтрек к фильму "Защитники", песню "Сумасшедший русский". Режиссером клипа выступил продюсер фильма "Защитники" и руководитель ArgunovStudio — Никита Аргунов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"У меня аутоиммунное": Елена Темникова рассказала о своей болезни Елена Темникова кардинально сменила имидж: фото
клип елена темникова Леонид Колосовский
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Лисичкина радость"
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Пирожки из чудо-теста
Пирожки из чудо-теста

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Новости партнеров

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Таких лепешек всегда мало, сколько не приготовь
Таких лепешек всегда мало, сколько не приготовь
Съедается в миг. Готовьте сразу побольше. Рулетики из баклажанов
Съедается в миг. Готовьте сразу побольше. Рулетики из баклажанов
Когда бегать: утром или вечером
Когда бегать: утром или вечером
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь