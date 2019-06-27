Украинский режиссер снял яркий клип для экс-участницы группы "Серебро": эксклюзивные кадры

Это финальный клип трилогии на песню с альбома TEMNIKOVA 4

Съемки клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба

Экс-участница группы "Серебро" Елена Темникова, которая кардинально сменила имидж, представила финальный клип трилогии на песню с альбома TEMNIKOVA 4 – "Говорила". Заключительная глава трилогии показывает, что отношения зашли в тупик.

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Герои находятся под одной крышей словно в клетке. Замкнутое пространство, из которого каждому хочется сбежать несмотря на страх, подчеркивает неизбежность принятия решения. Очевидно, что оба желают освободиться, хотя впереди пугающая неизвестность.

"Конец отношений – это всегда сгусток флешбеков. Перед глазами мелькают картинки самых ярких моментов: приятных и болезненных. Ты вспоминаешь все, что чувствовал на каждом этапе. И часто нас затягивает зона комфорта, привычка, когда важно отпустить" – прокомментировала Елена Темникова.

Детали в финале трилогии собирают всю историю как пазл: цветение, жизнь, только зажженное благовоние сменяются на пепел, увядший цветок, допитую чашку кофе, заброшенный бассейн.

Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба Съемки нового клипа Елены Темниковой Фото: пресс-служба 1/11

"Когда героиня забирает ключ и уходит, дверь закрывается – это закономерная точка во всем повествовании. Но солнечный зайчик прерывает нависшее минорное отчаяние. Свет становится символом того, что родится новое и снова будет развитие" – рассказал режиссер трилогии видеоклипов Леонид Колосовский.

Съемки клипов проходили в португальском замке XVIII века и на берегу Атлантического океана.

Напомним, ранее Елена Темникова и рэпер ST сняли клип на саундтрек к фильму "Защитники", песню "Сумасшедший русский". Режиссером клипа выступил продюсер фильма "Защитники" и руководитель ArgunovStudio — Никита Аргунов.

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