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Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Yungblud

Сегодня, 11:04

Сингл cotton candy войдет в будущий альбом британца

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для британского артиста Yungblud. В ярком клипе 23-летний Доминик целуется с разными девушками и танцует в юбке.

Трехминутный ролик на песню сotton candy – это сексуальная вечеринка, где каждый волен делать, что ему вздумается.

Сам Yungblud теряется между многочисленными девицами, однако все же встречает ту, перед которой не может устоять. Ей он и поет: "...И я хочу застрять между твоими зубами, как сахарная вата, чтобы ты запомнила меня, дорогая".

Трек cotton candy выйдет на альбоме Weird!, релиз которого запланирован на 13 ноября.

Ранее Таню Муиньо сняла клип для Кэти Перри. Клипмейкер также сотрудничала с MONATIK, группой "Время и Стекло", NK и Скриптонитом.

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клип режиссер клипмейкер Таню Муиньо
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