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Украинский шпионский фильм "Наследие лжи" продан в более 20 стран мира: сюжет и актерский состав триллера

Сегодня, 14:04

Захватывающую киноленту ждет невероятный успех

Украинский шпионский триллер "Наследие лжи" со Скоттом Эдкинсоном в главной роли будет показан в более, чем 20 странах мира. Триллер, который является копродукцией Украины и Великобритании, был приобретен популярными стриминговыми компаниями Apple+ и Amazon Prime, где его смогут увидеть зрители из разных стран.

Первая премьера фильма в США с крупнейшим дистрибьютором Lionsgate, который ранее купил еще один украинский триллер с Иванной Сахно в главной роли, состоится уже 28 июля.

Как сообщает продюсер фильма Алла Белая в своем официальном Facebook-аккаунте, триллер покажут в Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Латинской Америке, Италии, Испании, Португалии, Венгрии, Франции, Германии, Китае, странах Бенилюкса и многих других.

Кадр из фильма "Наследие лжи"
Кадр из фильма "Наследие лжи"
Фото: youtube.com

"Amazon Prime и Apple TV+ уже взяли фильм на свои платформы. В Азии фильм выходит не только на платформах, но и в кинотеатрах", – сообщила Алла Белая.

Скоро премьеру фильма увидят и украинские зрители.

Сюжет фильма "Наследие лжи"

События шпионского триллера разворачиваются в Киеве. К бывшему оперативнику МИ-6 Мартину Бакстеру обращается за помощью молодая журналистка Саша Степаненко, ведь только он может помочь ей раскрыть шокирующую правду о секретных операциях международных спецслужб.

Главную роль в фильме исполняет английский актер Скотт Эдкинс – звезда боевиков киносерии "Неоспоримый", а также "Неудержимые 2". Также в проекте задействованы такие звездные актеры как Уильям Форсайт, Анна Буткевич, Юлия Соболь, Сергей Калантай, Онор Нифси, Гордон Александер, Джон Хэйлс.

Смотрите трейлер фильма "Наследие лжи":

На днях стало известно о еще одном прорыве украинского кинематографа. Комедия Антонио Лукича "Мої думки тихі" выйдет на HBO Europe, где ее смогут увидеть европейские зрители.

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боевик украинское кино Наследие лжи
Источник: youtube.com
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