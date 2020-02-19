Украинский студент выкупил за один доллар у Стивена Кинга право на экранизацию романа

Валентин Лавренюк должен экранизировать произведение до конца 2020-го года

Стивен Кинг Фото: Getty Images

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем Стивеном Кингом, который недавно удалился из Facebook, выкупив за один доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby, сообщает издание Yabl.

Стоит отметить, что права на экранизацию рассказа предоставляются на год. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только по личному разрешению Стивена Кинга. Так, Валентин Лавренюк планирует выпустить свой дебютный короткометражный фильм по рассказу до конца этого года.

"Велотренажер" – рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет, тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Отметим, что Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за один доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно.

Американский писатель комментирует продажу прав на экранизацию своего произведения так: "Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне".

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Напомним, что права на экранизацию произведения "Велотренажер" получили в 2018 году британские студенты.

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