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Украинско-латинская коллаборация: NK | Настя Каменских записала зажигательный трек с Jacob Forever

Официальный релиз трека состоится 24 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

NK | Настя Каменских, которая удивила поклонников новой прической, первой среди украинских звезд покорила Латинскую Америку и попала в авторитетный чарт Billboard. Недавно певица записала совместный трек с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франком (Jessy Frank).

Фотография Насти Каменских в купальнике покорила соцсети:

Результатом сотрудничества исполнителей трех разных культур стал сингл Miami, который артисты посвятили "всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых". Такая мультикультурная коллаборация не осталась без внимания и латиноамериканских СМИ, которые уже хорошо знакомы с творчеством украинской поп-дивы и полюбили ее. Официальный релиз трека состоится 24 января 2020 года.

Настя Каменских и Jacob Forever
Настя Каменских и Jacob Forever
Фото: пресс-служба

"С нетерпением жду премьеру трека, чтобы поделиться с вами результатом нашей работы. Момент очень ответственный, ведь своим творчеством я представляю за океаном и свою страну, и этот момент я хочу разделить со своими слушателями. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет", – отметила NK | Настя Каменских.

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Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек Elefante, в котором латинские ритмы соединились с украинским сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека Peligroso. Сейчас Elefante покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип на песню всего за 8 недель набрал больше 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK Peligroso возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, – так в результате появился совместный ремикс на Peligroso.

Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto.

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