Украинское кино: как снимать и где брать деньги

В Киеве стартовал Kyiv Media Week

Как снимать качественное кино и развивать отечественное кинопроизводство. Об этом говорили на главном медиасобытии года. Масштабный форум Kyiv Media Week стартовал в столице. Ежегодно уникальная площадка собирает более тысячи представителей кино- и телеиндустрии из 35 стран мира.

Ключевые игроки медиабизнеса обсуждали, какие фильмы зритель хочет смотреть и как через кино рассказать миру об Украине. Но чтобы снимать интересные и качественные ленты – нужны деньги. А еще – сотрудничество медиасообщества и государства. В этом году к обсуждению подключились и представители государственных органов.

"Важно сейчас для страны создавать качественный национальный интересный зрителю продукт. Для того, чтобы это происходило, нужны профессионалы, идеи и нужны деньги. На Kyiv Media Week мы собираем лучших специалистов, чтоб как раз решить, как нам воспитать кадры, которые создадут хороший продукт, как нам сотрудничать с миром, чтоб привлечь дополнительные инвестиции", – рассказала организатор Kyiv Media Week Виктория Ярмощук.

"Сегодня уровень сотрудничества между государством и индустрией более прозрачный, чем это было несколько лет назад. Сейчас нам нужно еще раз поднять дискуссию вокруг рибейтов, государственной поддержки производства, вокруг привлечения иностранных инвесторов", – добавил директор "Медиа Группы Украина" Евгений Лященко.