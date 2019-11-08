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Украинское кино, танцевальное шоу и слезы на глазах: в Трускавце стартовал кинофестиваль "Корона Карпат"

Второй год подряд дали зеленый свет только украинским фильмам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Церемония открытия фестиваля "Корона Карпат"
Церемония открытия фестиваля "Корона Карпат"
Фото: пресс-служба

Праздник кино, хорошего настроения и новых знакомств. Именно так можно описать открытие VIII Международного кинофестиваля "Корона Карпат", который сейчас проходит в Трускавце с 7 по 11 ноября. Чем порадовали организаторы и какие впечатления от пребывания в Трускавце – расскажет корреспондент Сегодня.

Также смотрите подробности, как прошел первый международный фестиваль балета:

Город встретил туманным и прохладным утром, а желал спокойной ночи мелким дождем. Но настроение было отличное – город оживился не только благодаря отдыхающим, но и участникам кинофестиваля, журналистам, гостям.

Открытие фестиваля проходило в кинотеатре "Злата", но гуляния начались на улице весело и горячо – духовой оркестр "Львовские фанфары" вместе с девочками-мажоретками устроили настоящее шоу! Гостей города и всех желающих посмотреть церемонию открытия кинофестиваля встречали ретро-композициями и современными хитами, например, Despacito, хиты Майкла Джексона и другие.

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Продолжилось торжество уже представлением участников и членов жюри. По красной дорожке прошлись Римма Зюбина, Ирма Витовская, Роман Бровко, Василий Вирастюк, Варвара Филиппчук и другие.

Уже в зале открывал вечер Виктор Винник композицией "Про них", которую он посвятил бойцам на Востоке Украины. Песня сразу задала "правильный настрой": глаза на мокром месте, желание посмотреть что-то хорошее и веселое.

Но вечер пошел своим чередом: ведущие объявляли жюри, конкурсную программу, прекрасные слова звучали со сцены. Например, глава жюри Римма Зюбина начала свою речь с напоминания о том, что в плену на Донбассе и в тюрьмах РФ еще находятся украинцы: "Я не прекращаю говорить о том, что сейчас больше 80-ти наших политзаключенных находятся в России и более двухсот человек, по неофицийним данным, находятся в плену "ЛДНР".

К сожалению, на открытии не смог присутсвовать актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев, но он обещал презентовать в Трускавце фильм "Домой". А вот актриса Ирма Витовская отметила, что украинское кино сейчас развивается, а зрители возвращаются к традициям смотреть кино на больших экранах.

"Мы как-то попали в воронку, когда кинотеатры переживали стагнации, но сейчас приходит время, когда люди начинают снова смотреть кино. То, каким наше общество будет завтра, зависит от уровня культуры, вкуса, нашей самоидентичности как нации сегодня", – отметила Витовская.

Ирма Витовская
Ирма Витовская
Фото: пресс-служба

Кстати, Ирма представляла на кинофестивале фильм "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича, в котором она сыграла главную роль. Картина стала фильмом-открытия, зрительский зал хорошо принял работу.

После презентации фильмы мы смогли пообщаться с актрисой. Она отметила, что в картине поднимается вопрос эмиграции, кризиса взаимоотношений поколений, разные социальные проблемы. И все же это фильм о нас, о нашей современной жизни в стране.

Напомним, что организаторы фестиваля "Корона Карпат" уже второй раз за всю историю его проведения дали зеленый свет только украинским фильмам.

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