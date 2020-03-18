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Украинское кино: ТОП-3 лучших фильмов

Подборка украинских фильмов, которые стоит посмотреть

Что посмотреть на карантине – один из высокочастотных запросов в поисковой системе Google сейчас. Сегодня.Lifestyle решили облегчить ваши муки выбора и предлагают посмотреть украинские фильмы, которые успели стать хитами. Если вы любите украинское кино, тогда эта подборка для вас.

"Чужа молитва": официальный трейлер

Год создания – 2017 (Украина)

Сюжет: История крымской татарки Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны дважды спасла 88 еврейских детей-сирот: сначала – от нацистов, выдавая детей за крымских татар, а второй – от войск НКВД, которые осуществляли депортацию крымских татар в мае 1944 года, доказав, что эти дети являются евреями.

Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью парень Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой возникает тяжелая моральная дилемма – помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных воспитанников и превращает маленьких евреев на татар – дает им новые имена, учит языка, обычаев и молитв. Но удастся ли им обмануть карателей и спастись от смерти?

Фильм основан на реальных событиях.

"Ефір": официальный трейлер

Год создания – 2018 (Польша, Украина, Венгрия, Литва)

Сюжет: Действие фильма разворачивается в начале Первой мировой войны в Австро-Венгерской империи, в которую входила в то время часть Украины.

На окраине Российской империи врач дает смертельную дозу эфира молодой женщине, которую хочет соблазнить. По подозрению в покушении на убийство и изнасиловании ему грозит смертная казнь или ссылки в Сибирь и в последний момент врачу удается спастись. Он бежит и находит работу в австро-венгерской крепости, где продолжает свои эксперименты с эфиром, цель которых – не только облегчение боли, но и манипуляция поведением человека. Открыто провозглашая свои атеистические взгляды, врач часто говорит о преимуществах и ключевой роли науки. Исследование эфира для него превыше всего: он проводит эксперименты со своим помощником Тарасом, а после совещания у коменданта крепости начинает незаконную шпионскую деятельность для финансирования дальнейшей работы. После разоблачения такой активности врача, он пытается совершить самоубийство с помощью эфира, но это не дает результата. В конце концов, ему выносят смертный приговор.

"Брама": официальный трейлер

Год создания – 2017 (Украина)

Сюжет: Жизнь семьи чудаков, которые живут неподалеку с пресловутым Четвертым реактором. Главенствует в семье баба Прися. Она дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и награждена орденом "Красной звезды" за то, что в войну отправила на тот свет 12 эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается – баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время...

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