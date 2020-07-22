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Украинскую драму о Донбассе покажут на Венецианском кинофестивале

Сегодня, 18:02

Это дебютная работа знаменитого сценариста Натальи Ворожбит

Украинский фильм "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит покажут на Венецианском кинофестивале, который состоится в сентябре, несмотря на пандемию коронавируса. Драматический фильм о войне на Донбассе попал в конкурсную программу "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica) – независимую параллельную секцию кинофестиваля.

Об этом сообщают представители Украинской киноакадемии на странице в Faceebook. Всего в "Неделе критики" будет показано семь дебютов и два спецпоказа, полный список которых опубликован на сайте Venice International Film Critics' Week.

"Плохие дороги"
"Плохие дороги"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября в Италии. В отличие от Каннского кинофестиваля, который был отменен, организаторы Венецианского кинофестиваля решили не отменять важное мероприятие.

"Плохие дороги" покажут на Венецианском кинофестивале
"Плохие дороги" покажут на Венецианском кинофестивале
Фото: facebook.com/uafilmacademy

"Плохие дороги" – режиссерский дебют украинской сценаристки Наталии Ворожбит, которая писала сценарии к фильмам "Киборги", "Дике поле" и сериальному хиту "Поймать Кайдаша". Кинолента является экранизацией одноименной пьесы Наталии Ворожбит, которую она написала для лондонского театра Royal Court. Фильм будет состоять из четырех новелл, которые расскажут об отношениях жителей и военных на Донбассе.

Кинолента "Плохие дороги" попала в 5 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2020-2021 годах.

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Источник: facebook.com/uafilmacademy
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