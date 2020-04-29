Ума Турман празднует 50-летие: лучшие фильмы со звездой Голливуда

Номинантка на "Оскар " и счастливая многодетная мама родилась 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, знаменитой голливудской актрисе Уме Турман, которая снялась в одной из последних фотосессий известного фотографа, исполняется 50 лет. Ума Турман была названа в честь индуистской богини Умы, чьё имя переводится как "дарующая блаженство". Актриса сыграла в фильмах совершенно разных жанров, стала одной из самых востребованных звезд Голливуда и сразила многих именитых режиссеров, среди которых был не только Квентин Тарантино.

Ко дню рождения актрисы делимся лучшими кинолентами из её фильмографии.

Опасные связи

Историческая драма повествует о двух интриганах – маркизе де Мертей и виконте де Вальмоне, которые в дореволюционном Париже плетут интриги, чтобы соблазнить и опозорить невесту их врага. Однако Вальмон влюбляется в мадам де Турвель, которая является домохозяйкой его тети, и готовит собственный план соблазнения. Фильм с захватывающим сюжетом и интригующими отношениями между персонажами, за которыми наблюдать одно удовольствие.

Криминальное чтиво

Согласно легенде, Ума Турман получила роль в фильме, когда сразила наповал Квентина Тарантино своими большими ступнями. В фильме режиссер объединил несколько криминальных историй, придав им новый импульс неспокойных 90-х.

Убить Билла. Фильм 1

В первой части дилогии мы знакомимся с Беатрикс, наемной убийцей по кличке "Невеста", которая выходит из комы и вспоминает все события многолетней давности. Именно они привели ее в больницу и лишили ребенка. Мамба решает отомстить всем, кто предал ее, и найти Билла.

Правда о кошках и собаках

Романтическая комедия с Умой Турман в главной роли рассказывает о девушке Эбби, которая работает на радио и ведет шоу о кошках и собаках. Эбби может дать дельный совет каждому хозяину домашнего любимца, но не знает, что делать со своей личной жизнью. Однажды Эбби в эфире поступает звонок от фотографа, который влюблен в её голос.

Вчера свой 39-й день рождения отпраздновала Джессика Альба, а мы поделились лучшими фильмами с её участием.

Смотрите также в сюжете, как знаменитая актриса Мерил Стрип проводит карантин в халате и с мартини:

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться