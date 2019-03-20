Умер актер из легендарного фильма "Девчата"

Анатолий Адоскин сыграл более 60 ролей в кино

Умер Анатолий Адоскин Фото: YouTube

В Москве, на 92-м году жизни умер актер Анатолий Адоскин, известный по роли в легендарном фильме "Девчата". Там он сыграл инженера Вадима Дементьева. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета. Дата прощания и похорон пока неизвестны, как и причина смерти актера.

За свою продолжительную карьеру Анатолий Адоскин сыграл более 60 ролей в кино. Наиболее известными его работами, помимо "Девчат", являются ленты "Братья Карамазовы", "Два Капитана", "Дальше – тишина", "Человек ниоткуда" и другие.

Он также являлся актером Терта имени Моссовета, где проработал до конца свой жизни.

Напомним, ранее умер советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев. Также на 69-м году жизни умер советский и российский певец и актер Сергей Захаров.

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