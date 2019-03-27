Умер актер из легендарного фильма "Формула любви"

Нодар Мгалоблишвили умер в Грузии

Умер Нодар Мгалоблишвили. Кадр из фильма "Формула любви" Фото: YouTube

После печальной новости о смерти певицы Юлии Началовой, теперь появилась информация о том, что в Грузии скончался известный советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Сообщается, что актер ушел из жизни в возрасте 87 лет в Тбилиси вечером во вторник, 26 марта. Причина смерти и место похорон пока не сообщаются. Актер известен по роли графа Калиостро в фильме "Формула любви", вышедшем на экраны в 1984 году.

Отметим, что Нодар Мгалоблишвили окончил актерский факультет Тбилисского театрального института и работал в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили. В кино актер впервые снялся в 1958 году. Мгалоблишвили сыграл в фильмах "Возмездие", "Секунда до", "Исповедь Дон Жуана", "По имени Барон", "Катала" и других.

Напомним, ранее в Москве на 92-м году жизни умер актер Анатолий Адоскин, известный по роли в легендарном фильме "Девчата". Там он сыграл инженера Вадима Дементьева. Также на 69-м году жизни умер советский и российский певец и актер Сергей Захаров.

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