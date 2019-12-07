Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман

В ситкоме актер сыграл роль отца Рейчел Грин

Умер актер сериала Друзья Рон Либман Фото: Скриншот из видео

Умер известный актер, обладатель премии "Тони", звезда сериала "Друзья" – Рон Либман. Он исполнил роль отца Рейчен Грин, а также снялся в фильмах "Зорро" и "Спецагент Арчер".

О смерти Рона Либмана сообщают Fox News. На момент кончины актеру было 82 года. Причина, по которой Либман ушел из жизни, не разглашаются. СМИ предполагают, что у знаменитости были проблемы со здоровьем.

Рон Либман родился 11 октября 1937 года в Нью-Йорке. Он известен зрителю благодаря роли отца Рейчел Грин в популярном ситкоме "Друзья". За свою актерскую карьеру Рон также снялся в десятках фильмов, среди которых "Зорро, голубой клинок", "Спецагент Арчер", "Бойня номер пять" и т.д.

Либман имеет пять кинонаград. Он был номинирован на "Золотой глобус" за роль частного детектива в телефильме "Накануне Рождества", а в 1993 году стал обладателем премий "Тони" и "Драма Деск" за роль Роя Кона в пьесе, удостоенной Пулитцеровской премии, "Ангелы в Америке".

Недавно мы писали, что HBO хочет снять продолжение сериала "Друзья".

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