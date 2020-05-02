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Умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд

Причиной смерти стала опухоль головного мозга

Инна Петрова
Сегодня, 11:20

На днях мы сообщали, что умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Сегодня стало известно о кончине еще одной известной личности. В возрасте 56 лет умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд, сыгравший Тэда Бакленда. Неделями ранее его жена Ванесса родила актеру первенца. О смерти Сэма Ллойда сообщает издание Variety со ссылкой на агента артиста.

Актер Сэм Ллойд
Актер Сэм Ллойд
Фото: Imdb.com

Причиной смерти Сэма Ллойда стала неоперабельная опухоль головного мозга. В январе прошлого года врачи также диагностировали у актера рак. Болезнь распространилась на легкие, челюсть, печень и позвоночник мужчины.

К слову, о диагнозе Ллойд узнал спустя несколько недель после того, как его жена Ванесса родила ему первенца.

Сэм Ллойд родился 12 ноября 1963 года в штате Вермонт, США. Он принимал участие в съемках и озвучивании таких фильмов, как "В поисках галактики", "Восходящее солнце", "Флаббер", а также снимался в сериалах "Полиция Нью-Йорка", "Крученый город", "Сейнфелд" и в других.

Его дядя – Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии "Назад в будущее".

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