Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Актер скончался после продолжительной болезни

Умер актер Александр Васильев Фото: lenfilm.ru

В России умер известный режиссер, продюсер и актер Александр Васильев. Он умер в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет. Актер ушел из жизни после долгой борьбы с болезнью. Об этом сообщается на сайте Ленфильма.

Отметим, что Александр Васильев родился в 1958 году. Получил большую популярность сыграв в таких сериалах, как "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", "Блокпост", "Черный ворон", "Агент национальной безопасности", "Морские дьяволы", "Фауст", "Вишневый сад".

Много лет он работал в кинокомпании "Ленфильм", не только актером, но и директором, режиссером, продюсером, писателем-драматургом при производстве фильмов.

Напомним, ранее на 92-м году жизни умер актер Анатолий Адоскин, известный по роли в легендарном фильме "Девчата". Также умер советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев.

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