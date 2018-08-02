Умер актер из "Жестокого романса" и " Неуловимых мстителей"

Юрий Мартынов много успел и в кино: в его фильмографии более 120 картин

Юрий Мартынов. Кадр из фильма

На 85-м году жизни в Москве умер известный актер Юрий Мартынов. Об этом в четверг, 2 августа, сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

"Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова", – цитирует театр директора Сурена Шаумяна.

Мартынов много успел и в кино: в его фильмографии более 120 картин, в том числе "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Адъютант его превосходительства", "Вечный зов" и другие.

Напомним, в марте умер известный российский актер Олег Граф. Он скончался на 50-м году жизни. В мае ушел из жизни грузинский актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Сократович Цуладзе. О том, что он умер на 84-м году жизни в Тбилиси, сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook.