Умер актер из "Жестокого романса" и " Неуловимых мстителей"
Юрий Мартынов много успел и в кино: в его фильмографии более 120 картин
На 85-м году жизни в Москве умер известный актер Юрий Мартынов. Об этом в четверг, 2 августа, сообщается на сайте Государственного театра киноактера.
"Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова", – цитирует театр директора Сурена Шаумяна.
Мартынов много успел и в кино: в его фильмографии более 120 картин, в том числе "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Адъютант его превосходительства", "Вечный зов" и другие.
Напомним, в марте умер известный российский актер Олег Граф. Он скончался на 50-м году жизни. В мае ушел из жизни грузинский актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Сократович Цуладзе. О том, что он умер на 84-м году жизни в Тбилиси, сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook.