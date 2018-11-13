Умер автор хитов Софии Ротару и Льва Лещенко

Игорь Лученок умер на 81-м году жизни

Умер Игорь Лученок. Фото: instagram.com/zaharov__nikita88

На 81-м году жизни в Минске умер композитор Игорь Лученок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный артист, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

"Ушёл в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок… Соболезнования родным и близким", — написал музыкант.

Ранее СМИ сообщали, что 2 ноября Лученок был госпитализирован с инсультом.

Отметим, что песни на музыку Игоря Лученка исполняли "Песняры", "Сябры", "Верасы", София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль и многие другие. Он написал музыку к стихам Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича, Рыгора Бородулина, Евгения Евтушенко, Роберта Роджественского, Аркадя Кулешова, Пимена Панченко, Геннадя Буравкина.

Он автор таких хитов своего времени, как "Алеся", "Полька белорусская", "Майский вальс", "Жураўлі на Палессе ляцяць", "Мой родны кут", "Если б камни могли говорить", "Письмо из 45-го", "Песня о Минске". Мотив из последней, к слову, каждый час отбивают куранты минской ратуши.

Напомним, на 74-м году жизни скончался знаменитый советский и российский поэт, автор песен Николай Зиновьев. Печальной новостью на своей странице в Instagram поделился известный певец и композитор Игорь Николаев.

В России умер известный артист Александр Гергалов.