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Умер барабанщик культовой британской группы

Энди Андерсон скончался от рака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Умер барабанщик The Cure Энди Андерсон
Умер барабанщик The Cure Энди Андерсон
Фото: Twitter

Умер экс-барабанщик известной британской рок-группы The Cure Энди Андерсон. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Музыканту было 68 лет. У него рак четвертой стадии, и надежды на выздоровление не было. Об этом сам музыкант написал незадолго до смерти в Facebook. В посте он отметил, что пытается сохранять позитивный настрой и воспринимает болезнь как опыт и еще одно препятствие в жизни.

После сообщения о смерти Андерсона, основатель группы The Cure Лол Толхерст на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего коллеги. "С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти брата The Cure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и отличным музыкантом с замечательным чувством юмора, которое он сохранил до конца", — написал он.

Отметим, что Андерсон присоединился к The Cure в 1983 году после того, как Лол Толхерст вместо ударных стал играть на клавишных. Барабанщик принял участие в создании альбома The Top, а также синглов Speak My Language и The Love Cats.

Напомним, американский стендап-комик и актер Броди Стивенс обнаружен мертвым в своем доме, актеру было 48 лет. У артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности.

Также  в возрасте 35 лет скончался знаменитый российский рэпер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий).

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Источник: Сегодня
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