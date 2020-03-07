Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

О смерти актера сообщил его брат

Умер американский актер и бодибилдер Дэвид Пол. Он был известен ролью в фильме "Няньки" (Twin Sitters), где снялся вместе со своим братом-близнецом Питером.

Кадр из фильма "Няньки" Фото: YouTube

Дэвид Пол умер 6 марта в возрасте 62 лет. Его кончину подтвердил Питер Пол, пишет сайт Evolution of bodybuilding. Примечательно, что актер не дожил до своего 63-го дня рождения всего два дня.

Причина смерти знаменитости пока не сообщается, но по данным источников, Пол умер во сне.

Дэвид Пол родился 8 марта 1957 года в Хартфорде, штат Коннектикут. С детства он занимался американским футболом и борьбой, но позже переключился исключительно на занятие бодибилдингом.

В конце 70-х молодые братья Дэвид и Питер Пол открыли собственный атлетический зал. С 1983 по 2005 год они снялись более чем в дюжине фильмов. В последние годы жизни Дэвид профессионально занимался фотографией. Помимо актерской деятельности он также писал музыку и стихи, играл на гитаре.

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