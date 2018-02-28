Умер брат звезды "Мимино" режиссер Альберт Мкртчян

Сегодня, 17:30

Кинематографист ушел из жизни на следующий день после своего дня рождения

Альберт Мкртчян. Фото: Геополитика
Альберт Мкртчян. Фото: Геополитика

В возрасте 81 год умер известный режиссер и сценарист Альберт Мкртчян. Об этом пресс-служба министерства культуры Армении сообщила в Facebook.

Отмечается, что кинематографист ушел из жизни на следующий день после своего дня рождения. Причина смерти пока не раскрывается.

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Отметим, что Мкртчян родился в Гюмри в 1937 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа и снял такие фильмы, как "Крупный выигрыш", "Песнь прошедших дней" и "Танго нашего детства". В 2003-м кинематографист получил звание народного артиста Армении. Его последняя картина, "Рассвет на грустной улице", вышла в 2008 году.

Альберт — младший брат народного артиста СССР Фрунзика Мкртчяна, известного по фильмам "Мимино", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Не горюй!" и "Айболит-66".

Напомним, в Москве на 103-м году жизни умерла известная советская актриса Татьяна Карпова. Она является старейшей актрисой Московского академического театра имени Маяковского. Информация о смерти была опубликована на Facebook-странице театра.
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