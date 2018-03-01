Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"

Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить

В Мексике умер известный актер Рохелио Герра, исполнитель главной роли Луиса Альберто Сальватьерры в телесериале "Богатые тоже плачут". Актеру был 81 год. Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей.

Кадр из фильма

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям", — сказано в сообщении.

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Отметим, что в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить. Сериал "Богатые тоже плачут" вышел в Мексике в 1979 году по одноименному роману Инес Родены. Вместе с Рохелио Герра играла Вероника Кастро.

Напомним, в возрасте 104 года скончался продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер. Об этом в среду, 28 февраля, пишет Deadline.

Мельникер принимал участие в работе над фильмами "Бэтмен", "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Лига справедливости". Он также продюсировал картины "Константин: Повелитель тьмы" и "Женщина-кошка".