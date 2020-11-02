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Умер известный актер из фильма "В бой идут одни старики"

Сегодня, 15:57

Актер ушел на 66 году жизни

Вчера скончался украинский актер театра и кино – Александр Немченко, получивший максимальную известность за роль в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Немченко сыграл добродушного барабанщика второй поющей эскадрильи.

Александр ушел на 66 году жизни. Об этом сообщили на Facebook-странице Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского. В этом театре актер сыграл 122 роли.

Александр Немченко
Александр Немченко
Фото: facebook.com/theatersadovskogophoto

"Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал. Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино. Вечная память тебе, Александр Дмитриевич, достойному сыну своих родителей и нашей матери-Украины", – написали на странице театра им. Николая Садовского.

Александр Немченко страдал от тяжелой формы диабета.

Ранее мы рассказывали, что супруга умершего Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия. Также ранее в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19.

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