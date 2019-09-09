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Умер известный актер, который играл с Чаком Норрисом и Сильвестром Сталлоне

Актер сыграл более, чем в сотне фильмов и сериалов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Умер Джон Уэсли
Умер Джон Уэсли
Фото: Instagram

Известный американский актер Джон Уэсли умер от осложнений от множественной миеломы. Ему было 72 года. Артист снимался вместе с Чаком Норрисом и Сильвестром Сталлоне.

Кроме того, умер режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс:

Стоит отметить, что актер снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, включая "Принц из Беверли-Хиллз", "Фрейзер", "Спасатели Малибу", "Рыцарь дорог".

Вместе с Чаком Норрисом в 1985 году снимался в фильме "Без вести пропавшие 2: Начало", вместе с Сильвестром Сталлоне - в 1992 году в комедии "Стой! Или моя мама будет стрелять", также появлялся в фильме Тима Бертона "Крупная рыба".

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Перед тем как начать карьеру в кино, он служил в Армии США, был ветераном войны во Вьетнаме.

Напомним, ранее в США умер создатель популярных анимационных мультфильмов 1990-х годов сценарист Гордон Брэссак. Автор "Черного плаща", "Смурфиков" и "Приключений анимашек" ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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