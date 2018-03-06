Умер известный актер, сыгравший доктора Винчестера

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Роль в сериале "Чертова служба в госпитале МЭШ" принесла актеру номинацию на премию Эмми

Умер актер. Фото: Monster M*A*S*H
Умер актер. Фото: Monster M*A*S*H

В США, 3 марта умер известный актер Дэвид Огден Стиерс. Мужчина скончался в возрасте 75 лет.

Актер наиболее известен своим участием в сериале "Чертова служба в госпитале МЭШ", роль доктора Винчестера принесла актеру номинацию на премию Эмми.

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Причиной смерти стал рак мочевого пузыря, передает MKS Talent Agency. Стиерс также занимался озвучиванием мультфильмов и работал дирижером симфонического оркестра.

Напомним, в возрасте 104 года скончался продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер. Об этом в среду, 28 февраля, пишет Deadline.

Мельникер принимал участие в работе над фильмами "Бэтмен", "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Лига справедливости". Он также продюсировал картины "Константин: Повелитель тьмы" и "Женщина-кошка".
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"Сегодня"

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