Умер известный французский актер Франсуа Перро

Актер прославился ролями в фильмах "Жизнь и ничего кроме", "Банзай", "Ягуар" и другие

Умер Франсуа Перро Фото: YouTube

В Париже умер известный французский актер театра и кино Франсуа Перро. Он скончался на 95-м году жизни, сообщает газета Le Figaro.

Карьера актера началась в 1954 году и за продолжительное время Перро успел поработать со многими известными режиссерами: Жак Беккер, Клод Шаброль, Андре Тешине, Бертран Тавернье и Анри Верней.

Стоит отметить, Франсуа Перро известен по ролям в таких фильмах, как "Банзай", "Ягуар", "Труп моего врага", "Человек и его собака", "Авантюристы", "Я остаюсь!", "Троих нужно убрать", "Безупречная репутация", "Женщина моего друга", "Невинные с грязными руками" и "Набережная Орсе", "Жизнь и ничего кроме".

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