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Умер известный французский актер Жан-Пьер Марьель

Актера семь раз номинировали на главную кинопремию Франции "Сезар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Умер Жан-Пьер Марьель
Умер Жан-Пьер Марьель
Фото: YouTube

На 88-м году жизни во Франции умер актер Жан-Пьер Марьель. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление его семьи. Артист скончался 24 апреля.

Жена актера Агата Марьель уточнила, что ее муж умер в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни. По ее словам, похороны Марьеля, дату которых объявят позже, пройдут в узком кругу.

Отметим, что Жан-Пьер Марьель родился 12 апреля 1932 года. За свою актерскую карьеру сыграл в более чем 150 фильмах. Он исполнил роли в картинах "Все утра мира", "Ограбление", "Взорвите банк", "Шагреневая кожа", "Вечернее платье" и "Серые души".

Стоит отметить, что его семь раз номинировали на главную кинопремию Франции "Сезар", но Марьель так ни разу ее не получил. В 2007 году он был удостоен звания офицера Ордена Почетного легиона.

Напомним, стало известно о смерти известного французского певца и актера Дика Риверза. Также умер 66-летний ритм-н-блюз-исполнитель Джеймс Ингрэм, лауреат музыкальной премии "Грэмми". 

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Источник: Сегодня
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