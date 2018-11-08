Умер известный французский композитор и лауреат премии "Оскар" Франсис Ле

Он писал музыку к песням Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и др.

Умер Франсис Ле. Фото: twitter.com/cestrosi

В среду, 7 ноября, во Франции умер известный композитор Франсис Ле. Мужчине было 86 лет, причина его смерти пока не называется, сообщает издание Variety.

Мужчина ушел из жизни в своем родном городе Ницца. Он запомнился миру своим творчеством. Ле был одним из самых знаменитых французских композиторов, стал лауреатом "Оскар" за музыку к фильму "История любви". Именно он написал основной саундтрек к культовой киноленте "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966). Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам.

Кроме того, Франсис Ле писал музыку к песням Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Шарля Арнавура и др.

"Я с огромной скорбью воспринял известие о смерти нашего великого композитора", – так уход артиста прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози. По его словам, с разрешения родных Ле в Ницце появится улица, названная в честь композитора.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Наталья Корчагина.

4 ноября, умер известный украинский балетмейстер Зенон Колобич после продолжительной болезни. Мужчине было 64 года.