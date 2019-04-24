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Умер известный французский певец Дик Риверз

Дик Риверз скончался после продолжительной борьбы с раком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Умер Дик Риверз Фото: Wikipedia
Умер Дик Риверз
Фото: Wikipedia

Сегодня, 24 апреля, стало известно о смерти известного французского певца и актера Дика Риверза. Менеджер исполнителя сообщил в Twitter, что Дик умер во Франции в возрасте 74 лет от рака в день своего рождения.

"С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Риверз", – сказано в сообщении. Менеджер также выразил слова поддержки супруге музыканта и всем его родственникам.

Стоит отметить, что имя Дик Риверз – это псевдоним исполнителя, который он позаимствовал у главного героя фильма "Любить тебя" (1957). Роль героя в картине исполнил кумир певца Элвис Пресли.

Настоящее имя Дика Риверза – Эрве Форнери. В 60-х годах Риверз активно участвовал в популяризации рок-н-ролла во Франции наряду с Джонни Холлидеем и Эдди Митчеллом. За свою музыкальную карьеру певец записал около 30 альбомов.

Напомним, ранее стало известно, что умер 66-летний ритм-н-блюз-исполнитель Джеймс Ингрэм, лауреат музыкальной премии "Грэмми". Также умер украинский певец, солист Национальной оперы, народный артист Украины Иван Пономаренко.

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Источник: Сегодня
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