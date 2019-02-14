Умер известный певец с украинскими корнями Сергей Захаров

Наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Небесные ласточки"

Умер Сергей Захаров. Кадр из фильма "Небесные ласточки"

Только недавно стало известно о том, что умер звезда фильмов "Любовь и голуби" и "Место встречи изменить нельзя" Сергей Юрский. Теперь на 69-м году жизни умер советский и российский певец и актер Сергей Захаров. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга. Сообщается, что Захаров умер в одной из больниц Москвы, причины его смерти не называются.



Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Как актер известен по музыкальному фильму Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки". Озвучивать диалоги фильма Захарову не пришлось. Режиссер счел, что этому помешает его украинский говор. В итоге лейтенанта Шамплатрэ озвучивает в фильме Олег Басилашвили. А сам Захаров - только поет.

В 1977 году артист, выяснявший отношения с администратором, был осужден за драку и приговорен к одному году заключения. После этого его карьера пошла на спад. До 1985 года он работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России.

Напомним, 8 июня, в Москве умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби".

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