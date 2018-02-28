Умер известный режиссер, снявший три части бондианы

Льюис Гилберт умер на 98-м году жизни в Монако

На 98-м году жизни в Монако умер британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три части бондианы, сообщается в Twitter киносаги.

"Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма о Бонде: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979). В этот трагический момент все наши мысли с семьей", — говорится в микроблоге.

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Кинематографист также создал фильмы "Дом призраков", "Ширли Валентайн" и "Элфи". Последний получил пять номинаций на премию "Оскар" и был удостоен специального приза на Каннском кинофестивале, а также "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

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