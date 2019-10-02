Умер композитор, автор музыки к фильмам "Мимино" "Кин-дза-дза" Гия Канчели
Композитора не стало в среду, 2 октября
Умер известный композитор Гия Канчели. Он скончался в столице Грузии Тбилиси в возрасте 84 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также на 80-м году жизни умерла Александра Назарова:
Композитор умер в среду, 2 октября. Раньше у него ухудшилось состояние здоровья и Гия Канчели проходил лечение в одной из грузинских больниц.
Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, там же окончил консерваторию. С 1967 до 1986 года он написал семь симфоний. С 1991 года жил в Германии и Голландии. Лауреат Государственной премии Грузии.
Композитор прославился операми и симфоническими произведениями ("Музыка для живых"), а также и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй!", "Орел и решка".
Напомним, ранее в Нью-Йорке умер известный дирижер, композитор и пианист Андре Превин. Он скончался в возрасте 89 лет, находясь в собственном доме. Причины смерти артиста пока не сообщаются.
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