Умер легендарный американский актер Клинт Уокер

Славу принесла актеру роль ковбоя в сериале "Шайенне"

Клинт Уокер. Фото: twitter.com/NYDailyNews

Известный американский певец и актер Клинт Уокер, который прославился ролями фактурных ковбоев в классических вестернах, умер 21 мая в возрасте 90 лет в Северной Калифорнии, сообщил Variety.

Отметим, что Уокер родился 30 мая 1927 года в Иллинойсе и начал сниматься в середине пятидесятых, за карьеру сыграв чуть более сорока ролей в сериалах и кинофильмах.

Популярность актеру принесла главная роль в сериале (1955-1962) "Шайенне" (плюс в сериале звучат его композиции), и роль Самсона в "Грязной дюжине" Олдрича 1967-го.

Среди других работ: "Ночь гризли" и "Бульдозер-убийца", "Белый бизон", "Ястреб байкера", сериалы "Лодка любви", "Столетие", "Тропическая жара", "Мэверик" и "Сансет-Стрип, 77", военная драма Фрэнка Синатры "Только отважные" (1965). Последний фильм Уокера – озвучка "Солдатиков" Джон Данте 1998 года.

Актер был женат три раза, пережив и свою третью жену, и дочь от первого брака. Сестра-близнец Уокера умерла в 2000 году.

Напомним, на 94-м году жизни умер известный американский актер Джозеф Кампанелла.