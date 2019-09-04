Умер легендарный фотограф Питер Линдберг

Фотограф работал с голливудскими звездами и артистами эстрады

Питер Линдберг умер Фото: Getty Images

Умер легендарный фотограф Питер Линдберг. Сообщение о его смерти появилось в официальном Instagram-аккаунте Линдберга. Фотографу было 74 года. Один из последних его проектов – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.

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Отметим, что Питер Линдберг родился в Польше, жил в Германии, а затем переехал в Париж. В 1970-х годах он увлекся фотографией и спустя всего пару лет стал рекламным фотографом. Линдберг известен прежде всего благодаря своим портретам. Он снимал характеры и реальные эмоции, не прятал морщинок у глаз и не боролся с несовершенствами. Его главная задача всегда была – это подчеркнуть индивидуальность своего героя.

Питер Линдберг умер Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh

Мировая популярность к нему пришла в начале 1990-х годов, когда Анна Винтур попросила его снять супермоделей в легендарном кадре, где девушки позируют в простых белых сорочках с мужского плеча. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh Фото Питера Линдберга Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh 1/9

Напомним, в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни скончался нидерландский актер Рутгер Хауэр, известный своими ролями в культовых голливудских фильмах.

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