Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер легендарный фотограф Питер Линдберг

Фотограф работал с голливудскими звездами и артистами эстрады

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Питер Линдберг умер
Питер Линдберг умер
Фото: Getty Images

Умер легендарный фотограф Питер Линдберг. Сообщение о его смерти появилось в официальном Instagram-аккаунте Линдберга. Фотографу было 74 года. Один из последних его проектов – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.

Смотрите видео о легендарном модельере Карле Лагерфельде:

Отметим, что Питер Линдберг родился в Польше, жил в Германии, а затем переехал в Париж. В 1970-х годах он увлекся фотографией и спустя всего пару лет стал рекламным фотографом. Линдберг известен прежде всего благодаря своим портретам. Он снимал характеры и реальные эмоции, не прятал морщинок у глаз и не боролся с несовершенствами. Его главная задача всегда была – это подчеркнуть индивидуальность своего героя.

Питер Линдберг умер
Питер Линдберг умер
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh

Мировая популярность к нему пришла в начале 1990-х годов, когда Анна Винтур попросила его снять супермоделей в легендарном кадре, где девушки позируют в простых белых сорочках с мужского плеча. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музея Виктории и Альберта в Лондоне. 

Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
1/9

Напомним, в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни скончался нидерландский актер Рутгер Хауэр, известный своими ролями в культовых голливудских фильмах. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умер брат и наследник состояния покойного певца Принса
смерть фотограф Питер Линдберг
Реклама

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Популярные статьи

Сегодня, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Сегодня, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Сегодня, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

2 сентябряПсихология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Новости партнеров

Приставы разрешили Заворотнюк выезжать за пределы России
Приставы разрешили Заворотнюк выезжать за пределы России
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Жанной Фриске
Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Жанной Фриске
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров
Скажи нет сухости: как ухаживать за телом в холодный сезон?
Скажи нет сухости: как ухаживать за телом в холодный сезон?