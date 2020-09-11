Умер легендарный карлик-рестлер из "Американской истории ужасов" и "Чудаков 3D"
Стиви Ли прославился как рестлер, но также сыграл во многих шоу и фильмах
Ушел из жизни известный актер-карлик Стиви Ли, который сыграл в фильме "Чудаки в 3D" и сериале "Американская история ужасов". Актеру было 54 года. Об этом сообщает издание The Sun.
Семья Стиви Ли сообщила, что его смерть для всех стала неожиданностью, однако причины происшедшего не уточняются. Известно, что Стиви Ли умер в среду, 9 сентября.
Стиви Ли сыграл в фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб", "Американский пирог 5: голая миля", а также прославился как звезда реслинга под псевдонимом "Кукла психо-гном". Последний матч Стиви Ли состоялся в 2017 году, тогда он победил рестлера Литтл Като.
Напомним, что вчера стало известно о смерти Дайаны Ригг – актрисе из сериала "Игра престолов".
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