Умер легендарный карлик-рестлер из "Американской истории ужасов" и "Чудаков 3D"

Стиви Ли прославился как рестлер, но также сыграл во многих шоу и фильмах

Ушел из жизни известный актер-карлик Стиви Ли, который сыграл в фильме "Чудаки в 3D" и сериале "Американская история ужасов". Актеру было 54 года. Об этом сообщает издание The Sun.

Умер Стиви Ли Фото: Twitter

Семья Стиви Ли сообщила, что его смерть для всех стала неожиданностью, однако причины происшедшего не уточняются. Известно, что Стиви Ли умер в среду, 9 сентября.

Стиви Ли сыграл в фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб", "Американский пирог 5: голая миля", а также прославился как звезда реслинга под псевдонимом "Кукла психо-гном". Последний матч Стиви Ли состоялся в 2017 году, тогда он победил рестлера Литтл Като.

Напомним, что вчера стало известно о смерти Дайаны Ригг – актрисе из сериала "Игра престолов".

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