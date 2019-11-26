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Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors

Причина смерти 71-летнего Лубана пока не сообщается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Умер Даг Лубан
Умер Даг Лубан
Фото: Twitter

Недавно в США умер известный голливудский актер Роберт Форстер. А теперь стало известно о смерти американского бас-гитариста, участника легендарной группы The Doors Дага Лубана. Об этом сообщила его супруга Пэт Девэнни.

Узнайте подробности смерти режиссера-мультипликатора Ричарда Уильямса:

"Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. RIP", – написала Девэнни в Facebook. Причина смерти 71-летнего Лубана пока не сообщается.

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В официальном аккаунте The Doors в Twitter также появился пост о смерти бас-гитариста: "Даг навеки внес свой вклад в рок-н-ролл, а особенно — в The Doors".

Отметим, что американская группа The Doors существовала с 1965 по 1973 год. Басист Даг Лубан участвовал в записи трех самых популярных пластинок культовой группы: второго альбома Strange Days (1967 год), третьего Waiting for the Sun (1968 год) и четвертого — The Soft Parade (1969 год).

Напомним, в США умер создатель популярных анимационных мультфильмов 1990-х годов сценарист Гордон Брэссак.

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