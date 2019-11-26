Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Причина смерти 71-летнего Лубана пока не сообщается
Недавно в США умер известный голливудский актер Роберт Форстер. А теперь стало известно о смерти американского бас-гитариста, участника легендарной группы The Doors Дага Лубана. Об этом сообщила его супруга Пэт Девэнни.
Узнайте подробности смерти режиссера-мультипликатора Ричарда Уильямса:
"Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. RIP", – написала Девэнни в Facebook. Причина смерти 71-летнего Лубана пока не сообщается.
Читайте также:Умер один из создателей "Симпсонов"
В официальном аккаунте The Doors в Twitter также появился пост о смерти бас-гитариста: "Даг навеки внес свой вклад в рок-н-ролл, а особенно — в The Doors".
Отметим, что американская группа The Doors существовала с 1965 по 1973 год. Басист Даг Лубан участвовал в записи трех самых популярных пластинок культовой группы: второго альбома Strange Days (1967 год), третьего Waiting for the Sun (1968 год) и четвертого — The Soft Parade (1969 год).
Напомним, в США умер создатель популярных анимационных мультфильмов 1990-х годов сценарист Гордон Брэссак.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.