Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors

Причина смерти 71-летнего Лубана пока не сообщается

Умер Даг Лубан Фото: Twitter

Недавно в США умер известный голливудский актер Роберт Форстер. А теперь стало известно о смерти американского бас-гитариста, участника легендарной группы The Doors Дага Лубана. Об этом сообщила его супруга Пэт Девэнни.

Узнайте подробности смерти режиссера-мультипликатора Ричарда Уильямса:

"Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. RIP", – написала Девэнни в Facebook. Причина смерти 71-летнего Лубана пока не сообщается.

В официальном аккаунте The Doors в Twitter также появился пост о смерти бас-гитариста: "Даг навеки внес свой вклад в рок-н-ролл, а особенно — в The Doors".

Отметим, что американская группа The Doors существовала с 1965 по 1973 год. Басист Даг Лубан участвовал в записи трех самых популярных пластинок культовой группы: второго альбома Strange Days (1967 год), третьего Waiting for the Sun (1968 год) и четвертого — The Soft Parade (1969 год).

Напомним, в США умер создатель популярных анимационных мультфильмов 1990-х годов сценарист Гордон Брэссак.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.