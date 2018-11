Умер легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи

Он известен по фильмам "Маленький Будда", "Последний император" и другим

Умер Бернардо Бертолуччи. Фото: Getty

26 ноября в возрасте 78 лет скончался знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он умер в родной Италии. Бертолуччи долго боролся с серьезной болезнью, однако подробности смерти не сообщаются. О кончине оскароносного режиссера сообщило издание Repubblica.

Бернардо Бертолуччи известен своими киноработами "Конформист" (Il Conformista, 1970), "Последнее танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатый век" (Il Novecento, 1976), "Последний император" (The Last Emperor, 1987) "Маленький Будда" (Little Buddha, 1993), "Ускользающая красота" (Stealing Beauty, 1996), "Мечтатели" (The Dreamers, 2003) и другие.

Кроме того, он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).

В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы (США). В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.

Напомним, летом 2018 года скончался актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Станислав Говорухин, который ранее был госпитализирован в ЦКБ в тяжелом состоянии.