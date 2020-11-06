Умер Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет
На данный момент причина смерти не уточняется
Сегодня, 6 ноября, ушел из жизни знаменитый писатель-сатирик, киносценарист, актер и телеведущий Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. О смерти легендарного сатирика сообщили его близкие, передает телеканал "Дождь".
Подробностей и причины кончины Михаила Жванецкого пока не сообщается, поскольку родные воздерживаются от комментариев.
Известно, что в октябре Михаил Жванецкий вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем.
"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома", — сказал представитель Жванецкого Олег Сташкевич.
Однако вскоре он сообщил, что артист не бросает свою деятельность, но приостанавливает ее на время пандемии коронавируса.
Напомним, ранее мы сообщали о смерти известного актера из фильма "В бой идут одни "старики".
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