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Умер один из создателей "Симпсонов"

Продюсер четырежды был награжден премией "Эмми"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Джоэл Майкл Мендел
Джоэл Майкл Мендел
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе скончался один из продюсеров американских сериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти", который был признан лучшим мультсериалом года, Джоэл Майкл Мендел. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также умер режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс:

Сообщается, что мужчина умер в возрасте 54 лет, но причина его смерти пока неизвестна. Также не сообщается где и когда он будет похоронен.

Стоит отметить, Мендел спродюсировал свыше 200 эпизодов сериала "Симпсоны", который является самым продолжительным мультсериалом в истории американского телевидения. Time назвал его в 1998 году лучшим сериалом XX века.

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Продюсер четырежды был награжден престижной американской телевизионной премией Emmy.

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle вспомнил самые интересные факты о "Симпсонах". Например, создатели периодически объявляют конкурсы, вроде "придумай нового героя" даже при таком наличии реальных персонажей (более 600). 

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