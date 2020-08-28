Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер один из создателей "Скуби-Ду"

Сегодня, 13:47

Он создал культовую историю о четырех подростках и немецком доге Скуби

26 августа ушел из жизни американский художник-мультипликатор, аниматор и продюсер Джо Руби. Он известен как один из создателей знаменитого мультфильма "Скуби-Ду". Совместно с другим писателем и аниматором Кеном Спирсом они создали мультсериал "Скуби-Ду, где ты!", который был впервые показан в 1969 году.

Джо Руби умер на 88 году жизни по естественным причинам. Об этом сообщает издание Variety.

Умер один из создателей "Скуби-Ду"
Умер один из создателей "Скуби-Ду"
Фото: themoviedb.org

"Он никогда не переставал писать и творить, даже в старости", – прокомментировал смерить Джо Руби его внук, Бенджамин Руби.

Джо Руби почтил словами памяти и президент Warner Bros. Animation Сэм Регистр:

"Джо Руби сделал субботнее утро особенным для многих детей, включая меня. Он был одним из самых плодовитых творцов в нашей индустрии, который подарил нам несколько самых ценных персонажей в истории анимации, и было очень приятно принять его в нашей студии. Скуби-Ду был любимым другом на экранах более 50 лет, оставив прочное наследие, которое вдохновляло и развлекало поколения".

О том, как создаются мультфильмы – смотрите в сюжете:

Джо Руби начал свою карьеру в анимации на студии Walt Disney Productions, а затем режиссером монтажа прямого эфира. После этого он перешел работать в студию анимации Hanna-Barbera Productions, где встретил Кена Спирса, с которым создал культовый сериал "Скуби-Ду, где ты!".

Ранее мы рекомендовали мультфильмы, от просмотра которых не смогут оторваться даже взрослые.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве умер Борис Патон: биография и цитаты легендарного ученого Исполнитель хита La Bamba Трини Лопес умер от осложнений после коронавируса Виктор Павлик отреагировал на смерть сына: видео
смерть мультфильмы мультипликатор Скуби-Ду
Реклама

Новости партнеров

Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
Волнения, которые не дают жить: как преодолеть тревожность
Волнения, которые не дают жить: как преодолеть тревожность
Образ дня: Дженнифер Лопес в трендовом платье-вышиванке
Образ дня: Дженнифер Лопес в трендовом платье-вышиванке
Андраде виставила яскравий кадр, позуючи в новому образі
Андраде виставила яскравий кадр, позуючи в новому образі

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:16Техно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Новости партнеров

Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Меган Маркл здивувала шанувальників новою зачіскою
Меган Маркл здивувала шанувальників новою зачіскою
"Ну нарешті": сяюча щастям Alyosha показала свою крихітку
"Ну нарешті": сяюча щастям Alyosha показала свою крихітку
15 причин поїхати в закарпатське село Дерцен (фото)
15 причин поїхати в закарпатське село Дерцен (фото)
«Пишу і плачу»: Дочка Олі Полякової відсвяткувала випускний
«Пишу і плачу»: Дочка Олі Полякової відсвяткувала випускний
Меган Маркл исполняется 39 лет: лучшие образы герцогини
Меган Маркл исполняется 39 лет: лучшие образы герцогини
ТОП-5 трендовых очков 2020-го года
ТОП-5 трендовых очков 2020-го года
Кейт Миддлтон очаровала летним образом в платье за $200
Кейт Миддлтон очаровала летним образом в платье за $200

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять