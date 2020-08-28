Умер один из создателей "Скуби-Ду"

Он создал культовую историю о четырех подростках и немецком доге Скуби

26 августа ушел из жизни американский художник-мультипликатор, аниматор и продюсер Джо Руби. Он известен как один из создателей знаменитого мультфильма "Скуби-Ду". Совместно с другим писателем и аниматором Кеном Спирсом они создали мультсериал "Скуби-Ду, где ты!", который был впервые показан в 1969 году.

Джо Руби умер на 88 году жизни по естественным причинам. Об этом сообщает издание Variety.

Умер один из создателей "Скуби-Ду" Фото: themoviedb.org

"Он никогда не переставал писать и творить, даже в старости", – прокомментировал смерить Джо Руби его внук, Бенджамин Руби.

Джо Руби почтил словами памяти и президент Warner Bros. Animation Сэм Регистр:

"Джо Руби сделал субботнее утро особенным для многих детей, включая меня. Он был одним из самых плодовитых творцов в нашей индустрии, который подарил нам несколько самых ценных персонажей в истории анимации, и было очень приятно принять его в нашей студии. Скуби-Ду был любимым другом на экранах более 50 лет, оставив прочное наследие, которое вдохновляло и развлекало поколения".

О том, как создаются мультфильмы – смотрите в сюжете:

Джо Руби начал свою карьеру в анимации на студии Walt Disney Productions, а затем режиссером монтажа прямого эфира. После этого он перешел работать в студию анимации Hanna-Barbera Productions, где встретил Кена Спирса, с которым создал культовый сериал "Скуби-Ду, где ты!".

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