Умер один из создателей "Скуби-Ду"
Он создал культовую историю о четырех подростках и немецком доге Скуби
26 августа ушел из жизни американский художник-мультипликатор, аниматор и продюсер Джо Руби. Он известен как один из создателей знаменитого мультфильма "Скуби-Ду". Совместно с другим писателем и аниматором Кеном Спирсом они создали мультсериал "Скуби-Ду, где ты!", который был впервые показан в 1969 году.
Джо Руби умер на 88 году жизни по естественным причинам. Об этом сообщает издание Variety.
"Он никогда не переставал писать и творить, даже в старости", – прокомментировал смерить Джо Руби его внук, Бенджамин Руби.
Джо Руби почтил словами памяти и президент Warner Bros. Animation Сэм Регистр:
"Джо Руби сделал субботнее утро особенным для многих детей, включая меня. Он был одним из самых плодовитых творцов в нашей индустрии, который подарил нам несколько самых ценных персонажей в истории анимации, и было очень приятно принять его в нашей студии. Скуби-Ду был любимым другом на экранах более 50 лет, оставив прочное наследие, которое вдохновляло и развлекало поколения".
О том, как создаются мультфильмы – смотрите в сюжете:
Джо Руби начал свою карьеру в анимации на студии Walt Disney Productions, а затем режиссером монтажа прямого эфира. После этого он перешел работать в студию анимации Hanna-Barbera Productions, где встретил Кена Спирса, с которым создал культовый сериал "Скуби-Ду, где ты!".
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