Умер оскароносный Рональд Харвуд, автор сценария фильмов "Пианист" и "Оливер Твист"

Он был три раза номинирован на "Оскар"

Ушел из жизни легендарный британский сценарист и драматург Рональд Харвуд. Ему было 85 лет. Рональд Харвуд написал сценарии к фильмам Романа Полански "Пианист", за который выиграл премию "Оскар", а также "Оливер Твист", "Версия Браунинга" режиссера Майка Фиггиса, "Костюмер" и "Скафандр и бабочка" о 43-летнем французском редакторе журнала ELLE.

Смерть Рональда Харвуда наступила по естественным причинам. Об этом сообщает BBC.

Кадр из фильма "Пианист" Фото: themoviedb.org

Рональд Харвуд также написал несколько десятков пьес, среди них – "Костюмер", которую экранизировал режиссер Питер Йетс. Рональд Харвуд, который в этой ленте также выступил и продюсером, был номинирован на "Оскар" за лучший сценарий, а также получил номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.

В 2010 году Рональд Харвуд был посвящен в рыцари за свои театральные достижения.

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