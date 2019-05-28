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Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

Он основал правозащитные группы Human Rights Watch

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Умер Роберт Бернштейн / /twitter.com/nytimes
Умер Роберт Бернштейн / /twitter.com/nytimes

В Нью-Йорке умер известный американский издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, сообщает The New York Times.

Смотрите видео о том, что умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт:

Сообщается, что мужчина скончался в возрасте 96 лет. У Роберта Бернштейна остались жена, три сына, десять внуков и четыре правнука.

Умер Роберт Бернштейн: биография

Отметим, что Роберт Бернштейн – выпускник Гарварда, после десяти лет работы в издательстве Simon & Schuster, перешел в 1956 году в Random House, которое возглавил в 1966 году и превратил в одну из крупнейших в мире издательских компаний. В те 25 лет, что Роберт Бернштейн возглавлял Random House, издательство публиковало книги таких авторов, как Тони Моррисон, Гор Видал, Теодор Сьюз Гайсел, Уильям Стайрон, Уильям Фолкнер, Эдгар Доктороу, Вацлав Гавел, советских диссидентов, включая Андрея Сахарова и Елену Боннер.

В 1978 году стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch. В 2011 году в возрасте 88 лет учредил еще одну правозащитную организацию Advancing Human Rights, отметив, что делает это "по необходимости, поскольку считает, что в мире есть тенденции, наносящие огромный ущерб демократии". Лауреат многочисленных международных премий и наград, обладатель почетных докторских степеней нескольких университетов. 

Напомним, в субботу, 25 мая, стало известно о смерти французского актера Пьера Ате. Звезда фильмов "Анжелика" и "Графиня де Монсоро" умер в Париже в возрасте 89-ти лет.

Также скончался американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны"

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Источник: Сегодня
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